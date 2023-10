Se conocieron los equipos finalistas de la Copa Libertadores Femenina la cual se disputa en Colombia, , los cuales luchan por el gran premio económico, lamentablemente ningún cuadro local llegó a la recta decisiva.

Atlético Nacional cayó ante Palmeiras 3-1 en el Estadio Metropolitano de Techo, ubicado en Bogotá, en semifinales, por lo que el equipo brasilero fue el primer finalista de la Libertadores.

Por otro lado, participaron Santa Fe y América de Cali, pero las leonas, ganadoras de la Liga Femenina BetPlay este 2023 se quedaron en la fase de grupos al enfrentarse con Universidad de Chile, Universitario de Deportes de Perú y Olimpia de Paraguay.

En el Pascual Guerrero fueron testigos de las jugadoras del América sus hinchas, llegaron a cuartos de final gracias a un marcador 4-0 vs Nacional de Football, pero en el compromiso ante Corinthians cayeron 4-0 en condición de visitante.

Los equipos que llegaron a la final de la Copa Libertadores femenina son brasileros, Palmeiras y Corinthians, y se medirán en el Pascual Guerrero de Cali el sábado 21 de octubre a las 6:30 p. m.

Premio a campeona de Libertadores Femenina

Como lo declaró Conmebol, en esta edición hay un significativo aumento de premios económicos para la Libertadores Femenina, ya que entregará montos récords, con respecto a años anteriores.

El equipo campeón recibirá US$ 1.700.000, que son US$ 200.000 más que los entregados en 2022, las subcampeonas obtendrán US$ 600.000 y las que acaben la tercera posición US$ 250.000.

El primer premio es equivalente a $ 7.225 millones, las subcampeonas obtendrán $ 2.550 millones y las que ocupen el tercer puesto se llevarán $ 1.062 millones (este valor lo disputará el cuadro verdolaga).

Mientras tanto, Santa Fe y América se llevan US$50.000 por haber participado, que al cambio del dólar hoy equivalen a $212 millones. El partido por el tercer puesto se jugará el 21 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, desde las 3:30 p. m.

¿De cuánto se diferencian estos valores a la Libertadores masculina?

Para la versión masculina de 2023 de la Copa Libertadores hubo un incremento del 21 % en sus premios económicos respecto a la edición 2022 para los que llegaron a octavos de final, y repartirá US$ 207.800.000 entre los equipos que participaron del torneo.

De esta versión el único equipo colombiano que llegó a cuartos de final fue el Deportivo Pereira, dejando a un lado a Nacional e Independiente Medellín, este último llegó a la fase de grupos y el verdolaga a octavos.

Millonarios no llegó a grupos, por lo que quienes darán vida a la final el cuatro de noviembre a las 3:00 p. m. son Boca Juniors y Fluminense, en el Estadio de Maracaná ubicado en Río de Janeiro, Brasil, aunque hubo problemas con la sede.

Cada equipo tenía asegurados US$ 3 millones en grupos; pero por cada partido ganado obtendría US$ 300.000, por “mérito deportivo”.

En las fases de eliminación directa, los premios fueron e irán así:

Octavos de final: US$ 1.250.000 ($ 5.312.500.000)

Cuartos de final: US$ 1.700.000 ($ 7.225 millones)

Semifinales: US$ 2.300.000 ($ 9.775 millones)

Subcampeón: US$ 7.000.000 ($ 29.750 millones)

Campeón: US$ 18.000.000 ($ 76.500 millones)

