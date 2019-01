Federer hacía pareja con Belinda Bencic, en representación de Suiza, enfrentando a Williams y Tiafoe, defensores de los colores estadounidenses.

Pero más allá de los ‘slides’ y los ‘dropshots’ que se esperaban en el estadio de Perth —que los hubo y de gran calidad—, los golpes más destacados fueron aquellos que recibieron los protagonistas masculinos del partido.

En el comienzo del segundo set, Federer impactó a Tiafoe en el pecho. El norteamericano cayó a la cancha como si en vez de un bolazo hubiese recibido un balazo, provocando la risa de los casi 15.000 espectadores.

En el ‘game’ posterior llegó la venganza (accidental, por supuesto), del americano, cuando estrelló la pelota contra la oreja del europeo. El juego continuó en un ambiente de total camaradería.

Al final, el tándem suizo se alzó con el triunfo por 4-2 y 4-3 (3) en la segunda jornada del grupo B y desempató una serie que estaba igualada a una victoria por país.

Highlights from one of the most historic tennis matches of all time.

Thanks for the memories @rogerfederer, @serenawilliams, @BelindaBencic and @FTiafoe. #HopmanCup pic.twitter.com/cin7DEuXoM

— Hopman Cup (@hopmancup) January 2, 2019