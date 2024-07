Todo ocurrió antes de que la ‘Canarinha’ y Uruguay definiesen su paso a las semifinales de la Copa América 2024 en la tanda de los penaltis. El líder del banquillo técnico de la cinco veces campeona del mundo fue completamente ignorado.

Y es que en la antesala de los cobros desde el punto blanco del penalti, en el Allegiant Stadium, durante la habitual charla, el timonel de 62 años fue excluido por todos los futbolistas de Brasil, quienes estaban abrazados en el rondo.

Pero lo que más llamó la atención en el corto de video, que ahora es viral en redes sociales, es que Dorival Júnior tiene que levantar el dedo para dar su opinión; sin embargo, es ignorado por sus jugadores y posteriormente se ve bastante incómodo.

Diferenças.

Dorival Júnior no lado de fora da rodinha, levantando o dedo pra falar e sendo ignorado.

Enquanto o Bielsa tá falando com os jogadores no meio da rodinha, com uma prancheta na mão.

