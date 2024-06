Luego del buen triunfo que tuvo la Selección Colombia en Estados Unidos contra Paraguay, en el marco de la Copa América 2024, muchos destacan el buen trabajo que hicieron sus jugadores y muchos otros se preguntan en dónde quedó el centrocampista más famoso que tiene el equipo: Juan Guillermo Cuadrado.

El jugador, que recién fue nacionalizado en Italia, se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues muchos no entienden por qué Nestor Lorenzo no lo convocó para ir por la segunda Copa América para el equipo cafetero.

¿Por qué no juega Cuadrado en la Copa América 2024?

La razón es que no tuvo una buena temporada en el Inter de Milán. Luego de no haber sido convocado, él mismo en sus redes sociales habló sobre la mala hora que atraviesa y que no es secreto para nadie.

Todo fue a raíz de su lesión en el tendón de Aquiles, que lo dejó fuera de juego por varios meses y de la cual no ha podido recuperarse completamente, por lo cual tampoco ha sido convocado a partidos amistosos ni a las eliminatorias sudamericanas para el mundial de 2026.

“No fue la temporada esperada, pero esta profesión tiene esas cosas y hay que asumirlas con madurez. Estoy aprendiendo a ver lo bueno en medio de la dificultad, el dolor también es parte de la vida”, dijo en una publicación en su cuenta de Instagram.

Mediocampistas colombianos convocados para la Copa América

En lugar del ‘Neco’, el técnico Néstor Lorenzo pensó en fichas claves para el seleccionado colombiano, como Luis Díaz y Jhon Arias, que hace parte de la nueva generación de jugadores y se ha desempeñado bien en el Fluminense de Brasil.

¿Cómo se llama la esposa de Cuadrado?

Melissa Botero se ha vuelto reconocida en redes sociales y ahora se dedica a la creación de contenido.