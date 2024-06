Por: Gol Caracol

Este lunes, 24 de junio, Jhon Lucumí prendió las alarmas en la Selección Colombia durante el debut en la Copa América 2024. El número ‘3’ tuvo que salir antes de la media hora, luego de sentir molestias físicas en su pierna izquierda y en su lugar ingresó Yerry Mina.

En rueda de prensa posterior a la victoria 2-1 de la ‘Tricolor’ sobre Paraguay, Néstor Lorenzo habló del zaguero central y de cómo se encuentra de cara a los próximos compromiso en el certamen de la Conmebol.

Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Jhon Lucumí



En la atención a medios, el estratega argentino indicó que la lesión de Lucumí “no parece grave” y que todo dependerá de su evolución.

“Lo de Lucumí parece que no es grave, pero veremos la evolución en los próximos días”, pronunció de entrada el DT de la Selección Colombia.

Lorenzo continuó su explicación sobre el jugador del Bolonia italiano y en dio su punto de vista sobre el juego de la Selección Colombia contra los paraguayos, en el NRG Stadium, de Houston.

“En el fútbol se necesita más balance, pero me gusta que siempre buscan, quieren y hacen lo que sea por ampliar la diferencia en el marcador. De pronto es culpa mía y quien lo debe corregir soy yo, entonces a veces lo que más me gusta, me hace enojar (risas). El grupo viene trabajando bien y se hizo una buena labor, creando situaciones. Fue un partido duro desde la disputa y fue una lucha de guerreros. Los muchachos estuvieron a la altura y se batalló en la cancha”, precisó.

Asimismo, el estratega fue consultado por darle a prioridad Yerry Mina en lugar de Carlos Cuesta, ya que ambos estaban calentando para ingresar en sustitución de Jhon Jáner Lucumí.