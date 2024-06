Fluminense fue, sin duda, uno de los mejores equipos sudamericanos de 2023, pues el equipo liderado por Fernando Diniz fue el campeón de la Copa Libertadores, fue finalista en el Mundial de Clubes y demostró un estilo de juego que se había perdido de alguna manera en la actualidad.

(Ver también: “No existe”: Carlos Antonio Vélez explotó por equipo europeo que ficharía a Jhon Arias)

Esto se logró gracias a la idea del juego, a los jugadores experimentados que tenía en su plantilla y a la juventud de otros que le daban velocidad y explosión a las jugadas ofensivas del club.

De hecho, por eso mismo para 2024 se mantuvo a casi toda la base del equipo, pensando justamente en volver a ser protagonista de la Libertadores y conseguir el título de Brasileirao, pero las cosas no marchan como estaban planeadas y los hinchas ahora están desesperados.

Lee También

Fluminense, último de la tabla en Brasil

Y es que en Brasil ya hasta se habla de un cambio de entrenador, ya que de los once compromisos que se han jugado esta temporada, el equipo de Río de Janeiro tan solo ha sumado seis puntos y por eso marcha en la última posición del campeonato en Brasil.

De hecho, su más reciente compromiso fue la gota que derramó el vaso, ya que se enfrentaba con Flamengo, uno de sus máximos rivales, y al final cayó por 0-1 en condición de local, por lo que los hinchas explotaron y les pidieron a las directivas cambios urgentes para no ir a descender.

De hecho, uno de los grandes cambios que se les pide a las directivas es el del entrenador, pues muchos consideran que la idea de Fernando Diniz ya no está funcionando como debería y por eso es hora de buscar a alguien que retome la senda de la victoria para no llegar al final del campeonato sufriendo por no descender.

¿Jhon Arias seguirá en Fluminense?

Por su parte, pese a ese complicado momento que vive el equipo, Jhon Arias está enfocado en hacer un buen papel en la Copa América con la Selección Colombia, teniendo en cuenta que de ahí se le podrían abrir muchas posibilidades pensando en su objetivo de jugar en Europa.

(Ver también: A Jhon Arias ya lo quieren en Europa: equipos grandes de España y Turquía ofertaron por él)

Por ahora algunos equipos se han acercado, pero principalmente de Rusia, y por eso Arias espera que con su actuación despierte el interés de otros clubes con más nombre en los que pueda ser protagonista.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.