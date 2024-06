En el inicio de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América, Argentina se medía con Chile en la ciudad de Nueva York, justo en el estadio en el que el cuadro chileno consiguió su segunda Copa América contra este mismo rival hace ocho años.

Sin embargo, en esta oportunidad ambas selecciones llegaban con realidades diferentes, ya que Argentina viene de ser campeona de América y del mundo, mientras que Chile está en un recambio generacional que le ha costado de cierta manera.

Al final, el juego fue muy parejo y tocó esperar hasta el tiempo de adición para que el equipo de Lionel Messi consiguiera la ventaja gracias a un gol de Lautaro Martínez, quien ya suma dos en el campeonato.

No obstante, ese gol ha causado mucha discusión en las redes sociales porque muchos aseguran que era fuera de lugar y que por eso no tenía que sumar en el marcador.

Y es que si bien el delantero del Inter de Milán no estaba en posición adelantada, hubo antes un remate de Giovanny Lo Celso, quien parecía que sí estaba adelantado por muy poco.

De hecho, el VAR la tuvo que revisar, pero al final mostraron una imagen muy lejana con dos líneas marcadas sobre el terreno de juego, las cuales no muestra claridad exacta de si el jugador efectivamente estaba adelantado o si el defensor lo estaba habilitando.

The VAR lines for the offside review on Argentina’s goal 😅 pic.twitter.com/x2Hs0bJQfZ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2024