Quedan pocos días para que la Selección Colombia publique la lista de los 26 futbolistas citados a la Copa América 2024 y es por ello que ya se habla de los fijos y descartados.

Fue en este contexto que un trino de la cuenta oficial de la Copa América despertó un mar de dudas entre los fanáticos al fútbol, especialmente colombianos, al compartir una imagen de Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, con el mensaje: “Si hablamos de goleadores, no puede faltar Miguel Borja”.

Cabe recordar que Néstor Lorenzo, entrenador de la ‘Tricolor’, no ha tenido en cuenta al ‘Colibrí’ en las recientes convocatorias, argumentando que el ‘9’ de River no encaja en su planteamiento, pese a que lo conoce muy bien.

“A Miguel lo conozco de otro tiempo. No necesito probarlo en la Selección para saber si está o no está. Lo quiero, lo admiro, pero el número es limitado y sentí que debo continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos tanto acá con nosotros”, dijo Lorenzo hace unas semanas.

Por su parte, hace unos días, Miguel Ángel Borja, después de marcar dos goles con River en la Copa Libertadores, mencionó que su mente está en el conjunto ‘Millonario’ y que solo el tiempo dará la razón si merece o no estar en la lista para la Copa América.

“Yo estoy pensando en River, yo creo que mi presente aquí y ahora pertenece a River. El tiempo lo dirá, yo trato de hacer lo que necesita un equipo, lo que necesita una Selección que es marcar goles y ayudar en la zona defensiva. Ya esa decisión la toma el cuerpo técnico”, precisó.

