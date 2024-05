Por: Q'HUBO MEDELLÍN

“Mi canción ‘Puntería’ será la canción oficial del cubrimiento de Televisa y Univisión de la Copa América”, dijo Shakira, en un evento junto a Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group. La artista colombiana aseguró que su canción será el himno del evento.

#Viral ¡La reina del fútbol! Shakira hace anuncio mundial: cantará la canción oficial de la Copa América 2024. La artista barranquillera confirmó su participación en este importante evento de fútbol que arrancará el próximo 20 de junio. Su anuncio emocionó a millones en las redes pic.twitter.com/cdIbeRGNWY — Última Hora Col (@ultimahoracol_) May 15, 2024

El torneo se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio y ya tiene establecido el precio de la boletería. Este es el certamen deportivo más importante para el fútbol americano.

Shakira es conocida como la reina de los eventos deportivos, ya que ha sido el personaje central de más de uno. En dos oportunidades ha sido la voz oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, con sus temas ‘Waka Waka’ y ‘La la la’. Además, de ser el ‘show’ principal de la mundial de Alemania-2006, la Copa Davis Madrid-2019 y parte del show de medio tiempo del Super Bowl.

También, en 2010, sus canciones ‘Loba’ y ‘Give it up to me’ también sonaron en el Juego de las Estrellas de la NBA. Su canción Loca sonó en la final del Mundial de Fútbol Femenino de la Fifa en Azerbajián 2011, mientras que ‘Hips don’t lie’, ‘Me enamoré’ y ‘La Bicicleta’, en los Juegos Centro Americanos y del Caribe en 2018.

