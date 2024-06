A partir de este jueves 20 de junio, las mejores selecciones de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica se reunirán en Estados Unidos para disputar el torneo de selecciones más antiguo del mundo, el cual tiene una gran importancia y en esta edición en particular una gran expectativa por el nivel en el que llegan los equipos.

Y es que para este campeonato la gran favorita para repetir título es la Selección Argentina, recordando que viene de ser campeona de América y campeona mundial, pero detrás vienen otros equipos como la Selección Colombia, la Selección de Uruguay y la Selección de Brasil.

Ahora, por más de que casi todas las figuras de los equipos están, hay unos jugadores que por alguna razón no fueron llamados para representar a sus países y seguro que la afición los extrañará.

Cuáles son los máximos ausentes de la Copa América

Una de las selecciones que más bajas tiene es la de Brasil, puesto que varias de sus figuras están lesionadas o no tuvieron un gran nivel y por eso Dorival Junior tomó la decisión de no llamarlos. Por ejemplo, la principal ausencia es Neymar, el máximo goleador de esta selección en la historia, quien no se ha recuperado de la ruptura de ligamentos que sufrió a finales de 2023 y por eso no podrá jugar el campeonato.

Además, jugadores como Casemiro, del Manchester United, y el guardameta Ederson, del Manchester City, tampoco jugarán el campeonato de selecciones.

En cuanto a Argentina, la principal baja, que sorprendió a muchos, es el futbolista Paulo Dybala, quien es figura en la Roma de Italia, pero por alguna razón Lionel Scaloni no lo tuvo en consideración ni siquiera para la lista de 28 jugadores que disputaron los amistosos previos.

Por el lado de la Selección de Uruguay, que está teniendo un recambio importante de la mano de Marcelo Bielsa, el que no estará es Édinson Cavani, segundo máximo goleador de este equipo, quien tomó la decisión de retirarse del combinado nacional justo antes del inicio del torneo.

En Chile, la sorpresa fue el no llamado a leyendas de esa selección como Arturo Vidal y Gary Medel, jugadores muy importantes en la obtención del bicampeonato, quienes no tuvieron un buen rendimiento en los primeros seis meses del año y por eso fueron borrados por Ricardo Gareca.

Ahora, en la Selección Colombia hay dos futbolistas que han sido muy importantes, pero que se entiende su no convocatoria, como el caso de Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. El primero no tuvo muchos minutos en el Rayo Vallecano y por eso fue que no le renovaron el contrato, mientras que el segundo estuvo lesionado gran parte de la temporada y por eso solo jugó unos cuantos minutos con el Inter de Milán.

Por el lado de Ecuador, quien también tiene esperanzas de avanzar hasta las rondas final del campeonato, la principal baja es el defensor Pervis Estupiñán, del Brighton de Inglaterra, quien se tuvo que operar el tobillo y por eso no alcanzará a llegar al torneo.

Finalmente, en cuanto a las selecciones centroamericanas, Jamaica no contará con Leon Bailey, futbolista del Aston Villa de la Premier League, y Costa Rica tampoco con el guardameta Keylor Navas, quien también se retiró del equipo nacional.