Faltan poco menos de 10 días para que la Copa América 2024 de inicio, pues las selecciones ya están disputando sus últimos amistosos para dejar todo listo pensando en hacer el mejor papel posible en el campeonato internacional.

(Ver también: Baja insólita para Copa América: jugador promesa no estará por falta de permiso de su papá)

Sin embargo, hay un problema que han tenido algunas selecciones y es que sus futbolistas han sufrido lesiones, se han presentado problemas o incluso temen a que les pase algo durante el campeonato, por lo que deciden simplemente no jugar para sus respectivos equipos.

De hecho, la última inusual situación se presentó en la Selección de Perú, pues uno de sus jugadores más importantes tuvo un descontento con la Federación de ese país y por eso se bajó de jugar su cuarta Copa América consecutiva.

Lee También

Renato Tapia no jugará la Copa América con Perú

Se trata de Renato Tapia, jugador de 28 años del Celta de Vigo, quien en las últimas presentaciones del cuadro ‘Inca’ fue uno de los protagonistas debido a que lideró las intenciones defensivas y ofensivas del equipo.

Sin embargo, el jugador termina contrato con su club en el próximo mercado de transferencias y por eso le pidió a la Federación Peruana de Fútbol que le garantizara una ayuda en caso de lesionarse en el torneo, pues eso le complicaría encontrar otro equipo y quedaría desamparado.

No obstante, ante la no respuesta de la entidad, tomó la decisión de no jugar para tener más certeza de su futuro.

“A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón, no tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos desde donde me toque estar”, escribió el futbolista.

Esta iba a ser la cuarta Copa América del futbolista en su carrera, recordando que estuvo en la de Estados Unidos 2016, la de Brasil en 2019 (en la que quedó subcampeón) y la de Brasil en 2021.

(Ver también: Bolivia tiene problema pensando en Colombia y la Copa América; jugador clave se lesionó)

Contra quién juega Perú en la Copa América

Cabe recordar que Perú hace parte del grupo A en la Copa América, por lo que se debe enfrentar a Argentina, Chile y Canadá, debutando justamente contra el conjunto chileno el viernes 21 de junio a partir de las 7:00 de la noche.