El susto de sus vidas se llevaron los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección de Gambia este miércoles cuando viajaban con rumbo a Costa de Marfil para disputar la Copa de África.

Y no fue porque hayan dejado a su máxima estrella o porque dejaron sus uniformes, sino porque el avión en el que viajaban se quedó sin oxígeno y tuvieron que aterrizar de emergencia nueve minutos después de haber despegado.

La situación generó tanto pánico entre los pasajeros que algunos de los jugadores de Gambia sufrieron dolores de cabeza, mareos y hasta desmayos.

Desde el abordaje del avión, los jugadores notaron algo extraño en la aeronave, pues el calor era muy fuerte y el aire acondicionado no funcionaba.

Alhamdoulillah! We have landed safely in Yamoussoukro. pic.twitter.com/vkEoLUuxim

— Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) January 11, 2024