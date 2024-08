Por: Gol Caracol

Dávinson Sánchez es una de las ausencias notables en la lista de convocados de 26 futbolistas de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Perú y Argentina, el 6 y 10 de septiembre, respectivamente. Eso causó sorpresa entre algunos hinchas de la ‘tricolor’.

Y es que el defensor central nacido en Caloto, Cauca, fue una de las figuras en la reciente participación de Colombia en la Copa América 2024, siendo fundamental en la solidez defensiva del equipo de Néstor Lorenzo.

Por qué Dávinson Sánchez no fue convocado a la Selección Colombia

La ausencia del espigado defensor central no es por decisión técnica de Néstor Lorenzo, sino porque está lesionado y no se ha recuperado aún, lo que obligó al estratega argentino a no poder contar con él y tener que buscar otra alternativa en su puesto.

“Una distensión de segundo grado en el grupo muscular superior derecho de la espalda”, fue la lesión que el pasado 12 de agosto informó el Galatasaray a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

En el partido del 9 de agosto, contra el Hatayspor, Dávinson Sánchez disputó los 90 minutos pero se conoció que terminó con dolencias, las que luego se confirmarían y lo tendrían aún alejado de las canchas.

Hasta el momento no hay alguna novedad sobre el estado de la lesión del zaguero central oriundo de Caloto, aunque en las últimas horas el propio técnico del Galatasaray reconoció que ha sido una baja sensible para ellos.

“Hoy nos costó establecer un juego desde atrás. La falta de Dávinson a la hora de impulsar al equipo hacia adelante y de velocidad fue una de nuestras mayores deficiencias. Estamos teniendo mala suerte. La lesión de un jugador importante como Dávinson Sánchez en el segundo partido”, fueron las palabras de Okan Buruk.

¿Cuántos partidos se ha perdido Dávinson Sánchez por su lesión?

En total son tres los compromisos en los que el defensor colombiano no ha podido jugar con Galatasaray. Uno por la Liga de Turquía, y dos en la ronda de clasificación de la Champions League, donde los ‘leones’ sufrieron, cayeron 4-2 en el marcador global y con eso se quedaron sin chances de estar en la máxima competición de la Uefa.

Por supuesto, la baja de Dávinson Sánchez fue dura para el equipo turco y ahora también lo será para la Selección Colombia, de cara a dos partidos complicados en Eliminatorias Sudamericanas contra Perú y Argentina. En el lugar de ‘Dao’, fueron convocados dos jóvenes como Yerson Mosquera y Juan David Cabal.

