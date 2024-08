La Selección Colombia presentó la lista de 26 jugadores para la doble fecha de Eliminatorias contra Perú y Argentina, programadas para el 6 y 10 de septiembre, respectivamente.

En la convocatoria, Néstor Lorenzo dejó por fuera a hombres que integraron la nómina del subcampeonato de la Copa América, como David Ospina, Dávinson Sánchez (lesión), Matheus Uribe, Jorge Carrascal, Déiver Machado y Miguel Ángel Borja; este último, el que más revuelo causó.

(Vea también: Argentina confirmó dura baja contra Colombia en Eliminatorias; jugó final de Copa América)

Justamente, la salida de Borja de la lista provocó malestar en algunos hinchas y críticos, que pedían al ‘Colibri’ en las clasificatorias, teniendo en cuenta su buen momento en River Plate, donde es goleador.

A través de su cuenta en X, Carlos Antonio Vélez filtró el argumento que habría dado Néstor Lorenzo para no llamar a Miguel Ángel Borja a la Selección Colombia.

Según el periodista, el delantero cordobés no fue considerado por el cuerpo técnico porque no entra en la estrategia del argentino, pues, para Lorenzo, es clave que un jugador aporte en el campo sin el balón.

“Está claro que Borja puede marcar 1.000 goles y no es elegible… Me dicen que es porque no es importante sin el balón… Cierto, pero ojo que en nomina hay otros que tampoco ayudan a marcar y ahí están”, mencionó el comunicador.