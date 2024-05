Estados Unidos calienta motores para la Copa América 2024 y, este lunes, 20 de mayo, presentó la lista de jugadores para los amistosos contra la Selección Colombia y la ‘Verdeamarela’.

(Vea también: Argentina presentó los convocados para la Copa América con novedades; buscan el doblete)

El elenco norteamericano, anfitrión del certamen internacional, tendrá 27 jugadores para los encuentros de preparación, entre los que se destacan Christian Pulisic (AC Milan) y Weston McKennie (Juventus).

Sin embargo la base del combinado que dirige Gregg Berhalter la conforman futbolistas de la Premier League: Matt Turner (Nottingham Forest), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Tyler Adams (Bournemouth) y Gio Reyna (Nottingham Forest).

En la lista aparecen otras figuras como Cameron Carter-Vickers, campeón con Celtic; Joe Scally, del Borussia Mönchengladbach; Yunus Musah, del Milan; y Tim Weah, de Juventus.

The roster to start a busy summer stateside, presented by @MarriottBonvoy 🇺🇸

Full Details » https://t.co/TAXXFuabQl pic.twitter.com/QCPsfP7chz

— U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) May 20, 2024