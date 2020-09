green

Miguel Ángel López se pronunció en la zona de prensa después de la etapa 20 de la ronda gala, en la que no hubo diferencias entre los favoritos, pues habrían guardado energía para la contrarreloj individual de este sábado 19 de septiembre, en el penúltimo día de competencia.

“Estoy bien, con fe en mí mismo, he trabajado la ‘crono’ y este año he obtenido buenos resultados. He hecho test muy buenos que me dan moral, he mejorado”, manifestó.

El trazado será de 36 kilómetros, 30 planos y los últimos 6 en ascenso a un premio de montaña de primera categoría, por lo que el popular ‘Supermán’ apuntó que se impondrá quien aún posea restos físicos y no los contrarrelojistas de cartel.

“Será una etapa de piernas; antes de que seas especialista o no, cuentan las fuerzas”, enfatizó.

Y concluyó afirmando que dará lo que tiene por no salir del podio, pues lo acecha desde el cuarto lugar de la clasificación general el australiano Richie Porte, al que le lleva 1:39 minutos de ventaja.

“Hay que estar bien, tener fuerza y dejarlo todo porque es el último esfuerzo antes de París… Siempre lo voy a dar todo”, cerró.

A la fracción llegan los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar en el primer y segundo lugar del Tour de Francia con 1:27 y 30 segundos, respectivamente, sobre López.