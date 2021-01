El publicitado regreso de la superestrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA), Conor McGregor, duró apenas algunos minutos, pues su rival fue más contundente y logró acabar la pelea en el segundo asalto.

A continuación, la declaración del irlandés tras la derrota:

“I’m gutted.” Conor McGregor reacts after his #UFC257 loss. pic.twitter.com/CJN7a2FuZg

Y estas son las palabras con las que Dustin Poirier celebró su victoria:

Two wins vs Holloway.

One win vs McGregor.

Best boxer in the Octagon? 🥊 #UFC257 pic.twitter.com/HsuQMzwkFV

— UFC (@ufc) January 24, 2021