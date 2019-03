“Hola chicos, un anuncio rápido: he decidido retirarme del deporte formalmente llamado “Artes Marciales Mixtas” hoy. Deseo lo mejor a mis excompañeros de aquí en adelante”, señaló el controvertido irlandés en su cuenta de Twitter. “Ahora me uno a mis excolegas en esta aventura desde el retiro”, agregó.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019