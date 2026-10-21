Grabar recorridos en moto, aventuras al aire libre o videos para redes sociales con buena estabilización y calidad de imagen no exige necesariamente cargar con una cámara de gran tamaño. La DJI Osmo Action 4 Essential Combo, disponible por $794.766 según el precio suministrado, es una alternativa para quienes buscan una cámara de acción 4K con funciones para crear contenido en diferentes escenarios.

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El equipo graba video en 4K a 120 fotogramas por segundo (fps), cuenta con un sensor de 1/1,3 pulgadas y permite capturar imágenes con poca luz. También incorpora estabilización, dos pantallas táctiles y resistencia al agua de hasta 18 metros, de acuerdo con las especificaciones compartidas.

¿Qué ofrece la DJI Osmo Action 4?

Uno de sus principales atractivos es la combinación de resolución y opciones para editar. La cámara admite color de 10 bits y perfil D-Log M, características que permiten conservar información de color y rango dinámico para trabajar el material durante la posproducción.

Su campo de visión de hasta 155 grados permite capturar una porción amplia del entorno, algo útil al grabar ciclismo, recorridos en motocicleta o actividades deportivas. La grabación a 120 fps en 4K también permite crear tomas en cámara lenta.

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Otro diferencial es la estabilización electrónica, con tres modos indicados en la información del producto para conseguir imágenes más fluidas. A esto se suma un sistema de montaje magnético de liberación rápida que facilita cambiar la posición de la cámara.

Batería, resistencia al agua y funciones para viajar

La batería de 1.770 mAh ofrece una autonomía anunciada de hasta 150 minutos y está diseñada para funcionar a temperaturas de hasta -20 °C. El tiempo real de uso puede variar según la resolución, la estabilización, la temperatura y otras condiciones de grabación.

Para quienes buscan una cámara deportiva impermeable, el fabricante señala que puede sumergirse hasta 18 metros sin carcasa adicional, según las condiciones especificadas para el equipo. Antes de utilizarla bajo el agua, conviene verificar que las tapas y los compartimentos estén correctamente cerrados.

Las pantallas táctiles frontal y trasera facilitan encuadrar tanto videos personales como tomas de paisajes. Además, la cámara puede conectarse directamente con transmisores compatibles de DJI Mic 2 y DJI Mic Mini, una función útil para vlogs, entrevistas y grabaciones con voz.

La función Pre-Rec permite recuperar imágenes capturadas durante un intervalo previo a pulsar el botón de grabación, con opciones de entre 5 y 60 segundos, según la descripción suministrada.

¿Qué dicen los compradores?

Las opiniones compartidas destacan la estabilización, la calidad de color y el rendimiento de video. Un usuario que ya tenía una versión anterior de la cámara afirmó que la considera una buena alternativa para grabar vlogs, especialmente al añadir accesorios como una jaula y un micrófono.

Otro comprador valoró la duración de la batería, la calidad del sonido y la posibilidad de trabajar con el perfil de color D-Log M. Estas experiencias son referencias individuales y no garantizan resultados idénticos en todas las condiciones.

¿Vale la pena comprarla en Colombia?

Por $ 794.766, la DJI Osmo Action 4 reúne funciones interesantes para motociclistas, viajeros y creadores de contenido que buscan grabar deportes o recorridos sin utilizar un equipo voluminoso.

Antes de comprarla, conviene comprobar qué accesorios incluye exactamente la versión Essential Combo, así como las condiciones de envío a Colombia y la garantía disponible.

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