Una de las plataformas que emitirá los encuentros es Pluto TV, sistema virtual perteneciente a Paramount y con derechos de Conmebol que contará con narración en español a cargo de locutores colombianos como Harry Gaitán y Carlos Roberto Cruz.

Sin embargo, para quien no pueda ver los cotejos en vivo, estarán disponibles las repeticiones de los duelos sostenidos por los clubes ‘cafeteros’, así como los de los principales elencos del continente.

Acá, la programación disponible:

Miércoles 5 abril

8:00 p. m. – Cerro Porteño (PAR) vs. Barcelona (ECU)

Martes 18 de abril

9:00 p. m. – Boca Juniors (ARG) vs. Deportivo Pereira (COL)

Martes 2 de mayo

7:00 p. m. – Olimpia (PAR) vs. Atlético Nacional (COL)

Miércoles 24 de mayo

7:00 p. m. – Deportivo Pereira (COL) vs. Boca Juniors (ARG)

Jueves 8 de junio

8:00 p.m. – Olimpia (PAR) vs. Atlético Nacional (COL)

Miércoles 28 de junio

7:00 p. m. – Internacional (BRA) vs Independiente Medellín (COL)

Más canales que ofrecerá los partidos son: ESPN, Star +, Fox Sports, entre otros.

Cómo ver la Copa Libertadores gratis por Internet

Para disfrutar los partidos se debe acceder a la página web de Pluto TV, App Store o Google Play desde cualquier dispositivo y hacer la descarga de la aplicación sin ningún costo.

Allí aparecerá la oferta de contenidos disponibles para todo el público, en donde no es necesario crear una cuenta para observar los partidos.

Equipos colombianos en Copa Libertadores 2023

Atlético Nacional: hace parte del grupo H junto a Olimpia de Paraguay, Melgar de Perú y Patronato de la segunda división de Argentina.

hace parte del grupo H junto a Olimpia de Paraguay, Melgar de Perú y Patronato de la segunda división de Argentina. Independiente Medellín: integra el cuadrangular B con Nacional de Uruguay, Internacional de Porto Alegre de Brasil y Metropolitanos de Venezuela.

integra el cuadrangular B con Nacional de Uruguay, Internacional de Porto Alegre de Brasil y Metropolitanos de Venezuela. Deportivo Pereira: está en la serie F con Boca Juniors de Argentina, Colo-Colo de Chile y Monagas de Venezuela.