Iván René Valenciano se despachó contra el elenco rojiblanco en Radio Fox Colombia, donde dijo que la derrota de Junior, 1-3 de local ante Tolima en la primera fecha de cuadrangulares, se debió a la “desidia” de los jugadores y a que el equipo “no tiene capacidad mental”; además, aseguró que cada futbolista salió del estadio en su propio carro y no en el bus del club, hecho que reprochó.

Frente a estos comentarios, el uruguayo Julio Comesaña, entrenador de la escuadra barranquillera, contestó de manera amplia en entrevista concedida a El Heraldo, nota en la que empezó refiriéndose al episodio del bus: “Si dice algo, que sea veraz para que no le digan mentiroso o farsante”.

Luego, subió el tono al reprochar que Valenciano, un exjuniorista, sea quien haga las críticas: “No puede hablar así de nuestros jugadores, menos él que jugó fútbol y tuvo tardes horribles y maravillosas, nos dio alegrías y tristezas, y se equivocó porque el jugador está expuesto al acierto y al error. Tiene que saber el dolor que causa despotricando”.

Además, cuestionó su autoridad moral y le lanzó una dura advertencia:

“¿De qué habla?, ¿él es el modelo de disciplina de lo que hay que hacer? Que no se ponga en eso porque todos tenemos cosas para hablar y decir y no se trata de armar un chismerío. No sé qué pasa con él, lo quiero mucho, pero no le voy a permitir cosas que no son ciertas”.