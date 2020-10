El popular ‘Chavito’ aparece como jefe de filas del conjunto australiano Mitchelton-Scott, condición similar a la que tendrá Daniel Felipe Martínez en el elenco estadounidense Education First.

Esteban Chaves y Martínez, que vienen de disputar el Tour de Francia, serán acompañados en la ronda ibérica por los también ‘cafeteros’: Iván Ramiro Sosa (Ineos), Brandon Rivera (Ineos), Sergio Luis Henao (Emirates) Santiago Buitrago (Bahrain), Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) y Jhojan García (Caja Rural).

La Vuelta a España tendrá 18 etapas y se cruzará con la última semana del Giro de Italia, circunstancia obligada por la reacomodación del calendario después de la para ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Ente las estrellas que lucharán por el primer puesto de la clasificación general se destaca el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), defensor del título, y el británico Christopher Froome, que con esta competencia se despedirá del equipo Ineos.

Además, resaltan los siguientes nombres: Tom Dumoulin (HOL – Jumbo), Thibaut Pinot (Groupama), Alejandro Valverde (ESP – Movistar), Richard Carapaz (ECU – Ineos), Guillaume Martin (FRA – Cofidis) y los embaladores Sam Bennett (IRL – Deceuninck) y Pascal Ackermann (ALE – Bora).

Las diferentes formaciones tendrán plazo hasta un día antes de la primera fracción para modificar sus respectivas nóminas.

📰 PREVIEW 📰 "If you have good legs then you need to be aggressive from the start." – @estecharu🎙

🔴Our #LaVuelta20 team line-up 🔴



— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 15, 2020