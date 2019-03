Yates, ganador de la última Vuelta a España, fiel a la cita de la ‘carrera del sol’, presenta un perfil idóneo para inscribir su nombre en el palmarés sucediendo al corredor catalán Marc Soler (Movistar). Yates ya fue segundo el año pasado, a sólo cuatro segundos del corredor español. Pese a eso, el ciclista de 26 años dice: “Me encanta la París-Niza pero no es el objetivo”.

La París-Niza concentra en ocho días todas las dificultades de una gran carrera. La planicie en primer lugar, favorable a velocistas como Kittel, Groenewegen, Démare, Ewan, Cavendish, Greipel, Kristoff, Bennett, Jakobsen, Coquard, Trentin, Laporte, Bonifazio, Mareczko o Colbrelli. Las primeras etapas podrían deparar asimismo abanicos producidos por el viento lateral.

El jueves llegará la contrarreloj por Aviñón. Y los puertos aparecerán el fin de semana, aunque debido a la presencia de nieve en esta época no serán tan elevados como los del Tour de Francia.

La subida del col de Turini (14,9 km al 7,3%), donde se decidirá la penúltima etapa, ejercerá de contrapeso a la crono de Barbentane, de 25,5 kilómetros.

Yates, que afirma que aún debe perder peso, deberá decir presente en esa subida más conocida por el paso del Rally de Montecarlo. También se espera ver en sus rampas al elenco de escaladores colombianos (Bernal, Chaves, Henao, López, Quintana, Sosa y Urán), muchos de los cuales llegan en buena forma luego de la Vuelta a Colombia.

Invitaciones al Tour en juego

Todos estarán presentes en la salida de Saint-Germain-en-Laye, cerca de París. Miguel Ángel López, ‘Supermán’, prepara el Giro de Italia. Egan Bernal, acompañado por Iván Sosa, se halla en la misma situación. Nairo Quintana y Rigoberto Urán, los veteranos del ejército ‘cafetero’, o incluso Daniel Martínez, el campeón de Colombia de contrarreloj, también estarán en primera línea y Sergio Henao, buscará recuperar el título que ganó en 2017. Pero para ello deberán superar las trampas de las primeras etapas.

El menudo escalador galo Romain Bardet (AG2R La Mondiale) pretende por su parte mantener su progresión con el Tour de Francia en el horizonte, aunque la carrera del sol nunca se le dio bien a Bardet, con un segundo y un tercer puesto en la ‘Grande Boucle’.

El ganador hace un año Marc Soler, o sus compatriotas los hermanos Izagirre, Ion y Gorka, o el luxemburgués Bob Jungels, aspiran asimismo a lo más alto, mientras que para otros como Gilbert, Matthews, Degenkolb o Naesen buscar el triunfo de etapa les servirá para preparar las próximas clásicas.

Por último, tres equipos franceses se juegan las dos últimas invitaciones para el Tour de Francia. El Direct Energie de Calmejane, Hiverty Terpstra) es el mejor colocado para ello.

Estos son los colombianos favoritos, según la organización:

⭐ FAVORIS #ParisNice 2019 ⭐[8/10] La révélation 2018 🇨🇴 @Eganbernal viendra se mêler à la lutte dès que la pente s'élèvera ! The 2018 🇨🇴 revelation @Eganbernal will be part of the fight when the road will become steep ! pic.twitter.com/EA1SPsf16S — Paris-Nice (@ParisNice) March 7, 2019

⭐ FAVORIS #ParisNice 2019 ⭐[10/10]@estecharu vient complèter l'imposante délégation 🇨🇴 de ce cru 2019 ! @estecharu completes the impressive 🇨🇴 delegation of this 2019 edition! pic.twitter.com/oy7UaNPlVp — Paris-Nice (@ParisNice) March 7, 2019