Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas más sonados en Sudamérica, no solo por su estilo de juego y su desempeño dentro de la cancha, sino también por las múltiples polémicas en las que estuvo involucrado en varios de los clubes por donde pasó. Este lunes, Alfio ‘Coco’ Basile, quien lo dirigió en Racing, le envió un curioso mensajes.

(Lea también: “Hubo cosas que no gustaron”: ‘Teo’ (¿contra Pékerman?) dijo por qué no fue a Rusia 2018)

Este lunes, en un programa televisivo de ‘ESPN’, uno de los invitados fue Alfio ‘Coco’ Basile, quien habló sobre su salida de la Selección Argentina en el 2008 y ya sobre el final tuvo unas palabras para ‘Teo’ Gutiérrez.

Sobre el final del programa, el director del programa le hizo saber que ‘Teo’ le había enviado un mensaje, puesto ambos compartiero como DT y jugador en Racing. Basile, con la gracia que siempre lo caracterizó, soltó la siguiente frase: “Mándale un saludo a Teo, lo quiero, pero que no haga más cagadas, jajajaja”.

(Vea también: Teófilo Gutiérrez le tiró pulla al Junior, luego debutar con Cartagena: “No juegan a nada”)

Otras declaraciones de Coco Basile:

La salida de Coco Basile de la Selección Argentina

“Fue por Fernando Gago, tenía un poquito de celos de Mascherano, que yo lo ponía siempre de titular. Pero él jugaba siempre, han jugado juntos, los he hecho jugar juntos, principalmente en Brasil. Jugaban los dos. Pero todas estas cosas él nunca me las dijo en la cara. Él cuando hablaba conmigo hablaba tenue. Eso me dio un poquito de bronca”.