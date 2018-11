Christopher Froome publicó en su cuenta de Twitter un video de uno de sus clavados, que generó sorpresa entre Rigoberto Urán y sus amigos porque el cuatro veces campeón del Tour de Francia demostró una amplia capacidad para durar mucho tiempo sumergido en el agua.

Las imágenes han causado diversión entre los millones de seguidores de Froome y ‘Rigo’. “Las pirañas me atraparon”, escribió con humor Froome junto al video ya que los 30 segundos de su duración no alcanzaron para que se viera en qué momento salió del agua el corredor.

“Se perdió, ¿dónde salió? Malparido, ¿dónde salió?”, exclamó entre risas Urán al notar que Froome acumulaba segundos bajo el agua.

En dos días que lleva en Colombia, Froome ha protagonizado varias escenas particulares. El británico probó por primera vez un jugo de lulo, respondió con gracia a un hincha del Junior de Barranquilla, visitó el centro de Medellín, se subió al tranvía y al metrocable. Este es el video del clavado de Froome en el embalse de Guatapé:

The piranhas got me 🐟🐟🐟 @UranRigoberto #Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/1HPtnYYG6Y

— Chris Froome (@chrisfroome) November 3, 2018