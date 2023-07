Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar son los grandes protagonistas del Tour de Francia de 2023, el cual, al cierre de la etapa 15, mantiene al danés del Jumbo – Visma con el ‘maillot’ amarillo.

(Vea también: Mala hora para los colombianos: Martínez, fuera del Tour de Francia por conmoción cerebral)

La jornada de montaña de este domingo 16 de julio dejó como vencedor al neerlandés Wout Poels, del Bahrain Victorious, quien llegó en solitario y sacó un tiempo de 4:40:45.

Sin embargo, las cámaras se enfocaron en la disputa de Vingegaard (Jumbo – Visma) y Pogacar (UAE Team Emirates), quienes cruzaron la meta al mismo tiempo y no se sacaron diferencias en la clasificación general.

