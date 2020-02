View this post on Instagram

. Después de 20 años de carrera ⚽️ por fin me decidí a pasar por el quirófano 😱 🥴🤯 Por que? Por una triple fractura de tabique👃🏼que llevaba arrastrando desde el 2001… . Aquí va el cuento … . La 1ra fractura fue en un partido amistoso, estábamos por jugar contra Uruguay en las Eliminatorias al mundial Corea Japón el 7 de octubre de 2001, en la preparación jugamos un amistoso contra Medellín, le hice un caño a Edgar Cataño ⚽️🏃🏾… y como que no le gusto por que en la misma jugada me recibió con un puño🥊 🤷🏾‍♂️ . La 2da fractura fue en un entreno en America; un balón dividido saltamos y recibí un lindo cabezazo 🤬👃🏼🤕 . La 3ra fractura fue el 12 de junio de 2003, jugando las semifinales de copa libertadores en la bombonera con America, jugábamos contra Boca Juniors, y el que después llegaría a ser mi compañero y con el que hice una de las duplas más recordadas, me había recibido con un codazo 💪🏽donde según el @sebasbatagglia e insiste “No lo toque” 🖕🏽🤣 Me levante tan grogui del golpe que no sabía para donde tenía que correr, tanto que me tocó preguntarle a mis compañeros hacia donde estábamos atacando🥴🤦🏻‍♂️ . Así que me fui a donde mi amigo el @Drgiovannimera y esto fue lo que encontró… Llamó a mi esposa @elifrancogomez y le dijo… Eli ya voy a comenzar… ya abrí y está vuelto 💩💩💩 así que nos fuimos de: . Turbinoplastia: Su objetivo es remodelar los cornetes para dar como resultado un cambio funcional en la respiración ( Yo pensaba que respiraba bien 🤦🏻‍♂️Ya la costumbre… pero resulta que estaba respirando a un 40-50% ☠️) . Septoplastía: Procedimiento para enderezar el tabique nasal ( en mi caso quebraron de nuevo mi 👃🏼🔨En 5 partes para poder re acomodar todo 🤢) . Y rinoplastía para mejorar alguito después de todos esos tramacasos 🤣😂🤣😂 . Como dice mi amigo y cirujano Giovanni… Son #GajesDelOficio 🤨😏 . Les dejo sus datos por si hay alguno que se haya ido de #JetaContraElPlaneta o si se han encontrado un viejo Sebas en un partido y como según el…se dieron, se pegaron o se cayeron solos 🙄🤥😜👃🏼