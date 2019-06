“El camino de la curación será largo, pero comienza ahora y estoy totalmente dedicado a mi regreso a lo más alto”, afirmó Froome en un comunicado de su equipo Ineos (el antiguo Sky).

A lo anterior, agregó: “Aunque sea un revés, y uno grave, me concentro en el futuro”.

Por último, el cuatro veces ganador del Tour de Francia agradeció a sus fanáticos los mensajes de apoyo y cariño por su pronta recuperación.

Este miércoles, Froome había salido a reconocer el terreno de la contrarreloj del Dauphiné y una ráfaga de viento le provocó una fuerte caída.

El corredor de 34 años fue operado del fémur, el codo derecho y las costillas. El ciclista británico está hospitalizado en Saint-Etienne (Francia) desde su caída.

On the road to recovery https://t.co/JnybEgjjQC pic.twitter.com/HiOZi2h7KZ

— Chris Froome (@chrisfroome) June 15, 2019