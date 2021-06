El centrocampista Christian Eriksen, que el pasado sábado se desplomó durante el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, fue dado de alta este viernes luego de que le colocaron un desfibrilador automático implantable (DAI), informó la Federación Danesa (DBU).

Según la cuenta oficial en Twitter de la DBU, la operación fue “exitosa” y el centrocampista del Inter de Milán visitó a sus compañeros en la concentración de la selección de Dinamarca en Helsingør.

