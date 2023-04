Chelsea se medirá con el Liverpool este 4 de abril en un encuentro que fue aplazado y todos los hinchas esperan con ansias, debido a que se trata de uno de los partidos más emocionantes de la Premier League.

(Vea también: Regreso de Luis Díaz con Liverpool aún se demora y se perderá 2 partidazos; Klopp, claro)

Además, los dos equipos llegan con necesidades similares pues vienen de perder contra el Aston Villa y el Manchester City, respectivamente, por lo que es un duelo en el cual los jugadores lo dejarán todo en el campo de juego.

Lamentablemente, los seguidores no podrán contar con la presencia de Luis Díaz en la cancha, debido a que el colombiano aún está en etapa de recuperación.

🔵 MATCHDAY 🔴

Back on the road as we take on Chelsea 👊#CHELIV | #WalkOn pic.twitter.com/8mpZLADEXw

— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2023