Comenzó la temporada 2023 de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial. En la pista de Bahréin se llevó a cabo la jornada de prácticas, la cual pude ver a continuación, para la primera carrera del año que se correrá el próximo domingo.

(Le puede interesar: Fórmula 1 dio a conocer a los pilotos confirmados para la temporada 2023)

Muchas sorpresas se presentaron, principalmente porque se estrenaron los carros para 2023 y hay equipos que demostraron que van a luchar para desterrar a Red Bull de la primera posición.

Sin embargo, la campaña comenzó tal como terminó la pasada, con un dominio del equipo neerlandés sobre sus perseguidores. En la primera práctica, el más rápido fue el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez quien, luego de una hora sobre la pista, consiguió un registro de 1:32:758, superando por casi medio segundo al español Fernando Alonso y por 617 milésimas, al neerlandés Max Verstappen.

El top 10 de la primera salida fue completado por Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas), Zhou Guanyu y Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y Lewis Hamilton (Mercedes).

Los resultados completos:

FP1 CLASSIFICATION

It’s @SChecoPerez who tops our first session of 2023! 👊#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/eESOoqgOJ3

— Formula 1 (@F1) March 3, 2023