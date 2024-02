Los octavos de final de la Liga de Campeones arrancarán este martes 13 de febrero con la participación de los dos grandes aspirantes al título, Manchester City y Real Madrid, que enfrentarán de visitantes a Copenhague y Leipzig, respectivamente.

La cita europea llega en un gran momento tanto para ‘Citizens’ como para ‘Merengues’ (los últimos dos campeones), por lo que, sobre el papel, son muy pocas las posibilidades de que Copenhague o Leipzig den la sorpresa.

Este miércoles 14 de febrero se disputarán otras dos llaves, las cuales enfrentan a París Saint Germain vs. Real Sociedad y a Lazio vs. Bayern Múnich. Todos los partidos mencionados anteriormente se jugarán desde las 3:00 de la tarde, hora en Colombia.

The knockout stage is here 🍿#UCL pic.twitter.com/O6nRBoFTZr

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2024