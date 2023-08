César Luis Menotti, el hombre que llevó a Argentina a su primer título Mundial de fútbol en 1978, está en delicado estado de salud.

Si bien la familia ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se han pronunciado tras lo que sucede con el exitoso entrenador, fuentes de prensa aseguran que Menotti se encuentra hospitalizado en Buenos Aires luego de sufrir una caída que le produjo una hemorragia interna.

Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales.

Un abrazo con todo mi… pic.twitter.com/fxYqb4CJLs

— José Ramón Fernández (@joserra_espn) August 27, 2023