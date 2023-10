Con 41 puntos y muy cerca de hacer historia en el FPC como el único equipo invicto en la fase del todos contra todos, Águilas Doradas se perfila como uno de los favoritos a pelear el segundo título de Liga de 2023.

(Vea también: Wílmar Roldán dijo quiénes son los 3 futbolistas colombianos más cansones: “Era una lucha”)

El conjunto antioqueño, dirigido por César Farías, derrotó a Envigado en la fecha 19 y espera por Jaguares para consolidarse como el mejor equipo del segundo semestre del año, de la mano de jugadores de experiencia, como Marco Pérez, Wilson Morelo y Danovis Banguero.

Justamente, fue en este contexto que el técnico del equipo de Rionegro se destapó en la rueda de prensa posterior al juego contra Envigado, para hablar sobre una realidad que se vive en el fútbol y es el ‘resultadismo’, pues señaló que cuando las cosas van bien, todos se acuerdan de los protagonistas, pero que cuando se pierde, muchos dan la espalda y hasta perjudican.

“Hay momentos en la vida en los que uno no huele bien… Cuando uno gana, todos olemos a Channel, pero cuando perdemos o tenemos algún problema, no todo el mundo se acuerda de uno para bien y no es una situación agradable”, dijo.