Uno de los hechos más curiosos que dejaron los Juegos Olímpicos de París 2024 fue la entrevista que César Augusto Londoño le hizo a Yuka Kagami, deportista japonesa que venció a la colombiana Tatiana Rentería en las semifinales de lucha.

El periodista se aventuró a “hablar” en inglés y hasta en japonés, protagonizando un momento que fue tan gracioso como desafortunado. Con celular en mano y utilizando un traductor, Londoño le hizo varias preguntas a Kagami, pero ella no le entendía nada.

La japonesa, claramente confundida, respondió como pudo, mezclando japonés e inglés. Mientras tanto, Londoño continuaba con sus preguntas en español.

Estoy viendo que me va mejor entrevistando en japonés que en español. Mi entrevista con Tatiana Rentería duró 1.14, con su rival en semifinal Yuka Kagami duró casi 3 minutos, competencia de Lucha.

Puse en práctica mis ancestrales conocimientos de Japanis 😂😂😂 pic.twitter.com/cYk5EyTrPG — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 10, 2024

Si bien algunos usuarios de las redes sociales se divirtieron con la particular entrevista, muchos otros criticaron a Londoño por no haber manejado la conversación en inglés, un idioma que Kagami demostró entender mejor.

Algunas personas criticaron a Londoño por no dominar un inglés básico para entrevistar a los deportistas en las olimpiadas. De hecho, muchas hicieron énfasis en que él lleva muchos años cubriendo este tipo de eventos deportivos y parte de la preparación, aseguran, es aprender dicho idioma.

Qué dijo César Augusto Londoño sobre entrevista en Juegos Olímpicos

Este 11 de agosto, el periodista respondió a sus críticos. En una publicación de X, señaló que hace parte de los 47 millones de colombianos que no saben inglés. En su caso, detalló que no lo aprendió porque su universidad no lo enseñaba y porque ha trabajado desde los 13 años.

“Pero eso me ha enseñado a defenderme en la vida y a no huirle a las oportunidades. Ningún colombiano entrevistó a la japonesa que ganó el oro”, expresó.

Hago parte de los 47 millones de colombianos que no hablamos inglés, no tuve la oportunidad de aprenderlo porque estudié en universidad pública que no es bilingüe y trabajo desde los 13 años. Pero eso me ha enseñado a defenderme en la vida y a no huirle a las oportunidades.… pic.twitter.com/9Uw6LBVMlt — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 11, 2024

César Augusto Londoño señaló que la vida le ha enseñado a no desaprovechar las oportunidades, pese a no contar con todas las herramientas para hacerlo. Por tanto, defendió su entrevista y comentó que no justifica no dominar el inglés.

“No le tengo miedo ni a la ignorancia ni a la incapacidad. La vida me enseñó que si me tiro al río sin flotador seguramente aprenderé a nadar. Soy aprendiz de todo y conocedor de nada. No justifico no hablar inglés, pero nunca es tarde”, concluyó.

