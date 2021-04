En diálogo con el programa ‘A vivir que son dos días’, de su casa periodística, Caracol Radio, Londoño detalló cómo fue el episodio que inundó de temor su carrera.

“Alguna vez estaba en el noticiero y me llegó un ataúd con la foto de David (su hijo mayor; pequeño en ese entonces) y una bala. Dentro, la nota decía: ‘David está en el parque, y si usted sigue hablando, no lo volverá a ver”, agregó el periodista.

El comunicador indicó que el episodio “fue terrorífico” y que en ese momento salió corriendo para su casa a cerciorarse de que su hijo pequeño estuviera bien. “Él estaba en el parque jugando con la señora que nos ayudaba”, manifestó.

Después de la amenaza, Londoño tuvo que conseguir escoltas durante más de un año, algo que no le gustaba, pero que era necesario por la dura época que afrontaba Colombia a finales de los años 80.

Asimismo, recordó otro episodio en Medellín, donde había llegado para comentar un partido de fútbol.

“Una vez fui a Medellín, y el comandante de policía me dijo que me regresara a Bogotá porque no se responsabilizaba por mi seguridad en Medellín. […] Fue una época terrorífica que ojalá nunca volvamos a vivir. Fue una época de un miedo profundo, pero un miedo que no nos limitó en poder decir las cosas”, reflexionó el periodista deportivo, en Caracol Radio.