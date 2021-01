green

La salida del conjunto ‘millonario’ se dio porque ganó 0-2 de visitante en el partido de vuelta de la fase semifinal y no pudo remontar el 0-3 por el que había perdido en la ida.

Sin embargo, por intervención del VAR, River Plate no consiguió el tercer tanto, pues le fue anulada una anotación por un fuera de lugar casi imperceptible; además de un penalti que ya había sido decretado, por simulación.

Fue así como Javier Castrilli se despachó hablando como hincha y no como analista: “Lo que más duele es que River quedó eliminado no por Palmeiras, River quedó eliminado por el VAR. No hay otra lectura”.

Y agregó con referencia a Nicolás Gallo, encargado del videoarbitraje: “Nicolás Gallo, con nombre y apellido, es el responsable de todo lo que pasó… El gran protagonista fue Nicolás Gallo”.

Pero luego fue más ofensivo, pues comparó al juez ibaguereño con un primate:

“El VAR, en manos de determinados árbitros suramericanos, es como darle una pistola a un mono. Y Nicolás Gallo se transformó en un mono para River porque lo sacó de la Copa Libertadores”.

Castrilli culpa a Nicolás Gallo de la eliminación de River

En video, las palabras del exárbitro argentino, en los minutos 2:54 y 8:42: