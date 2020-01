View this post on Instagram

HAPPY BIRTHDAY TO ME!🎂 Como embajador @peugeot.col , desde hoy puede disfrutar de mi nuevo 3008 GT 🚗 que viene con unos extras perfectos para disfrutarlos en los trancones de Bogotá! 🤣🤣 Gracias por todo el apoyo incondicional! 🇨🇴#peugeot3008