Para nadie es un secreto que Carlos Tévez salió por la puerta de atrás de Boca Juniors. En los medios de comunicación de Argentina, aseguran que su relación con Riquelme y los demás dirigentes del equipo ‘Xeneize’ no es la mejor. Para los micrófonos de Radio Mitre, ‘Carlitos’ confesó que su amor por Boca Juniors no es el mismo. “No extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó”, dijo.

Además, esta leyenda del balompié argentino habló de su corto paso por Rosario Central, donde fue entrenador. El exjugador de la Juventus, afirmó:

(Vea también: Conmebol entregará más billete en Copa Libertadores: toman nota clubes del FPC)

“Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político. Apenas salí de Rosario Central me llamaron de Independiente. Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente. El ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó… Hoy no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. A mí me seducen los proyectos”.

Por último y no menos importante, acabó con la polémica relacionada a Messi. La prensa argentina tildó a Tévez de “mal educado” por no felicitar a Messi, pero él, respondió: “No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”.

Lee También

El astro argentino gozará de su retiro y en un futuro, podrá unirse a otro cuerpo técnico. Por ahora, el fútbol argentino y mundial, no disfrutará de las locuras y talento del ahora entrenador.

Por Santiago Mejía Álvarez.