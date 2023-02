En las últimas horas, el entrenador Carlos Queiroz fue nombrado nuevo seleccionador de Catar, país que trata de olvidar su desastrosa participación en el reciente Mundial (2022) que organizó.

El estratega portugués que cumplirá 70 años el próximo primero de marzo, ha participado como seleccionador nacional en cinco Copas del Mundo: tres al frente de Irán (2014, 2018 y 2022), una con Sudáfrica (2002) y otra con su país (2010).

Así las cosas, el exentrenador de la Selección Colombia sustituye en el cargo al español Félix Sánchez, que no continuó tras finalizar su contrato después de la participación de Catar en el Mundial.

Y es que vale resaltar que el equipo asiático fue anfitrión y quedó eliminado en la primera fase tras perder sus tres partidos, contra Ecuador, Países Bajos y Senegal.

Cabe recordar que el ‘míster Queiroz’, además de la ‘Tricolor’, también pasó por las selecciones de Egipto y Emiratos Árabes Unidos, así como los clubes Real Madrid y Manchester United (asistente técnico).

