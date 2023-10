Unión Magdalena perdió la categoría este fin de semana al caer 2-1 con Atlético Bucaramanga y regresará al Torneo BetPlay en 2024, luego de 2 años en la primera división.

Sin embargo, más allá del revuelo que causó el fracaso deportivo, hubo un hecho que molestó a la hinchada del ‘ciclón’, el cual tiene que ver con una presunta fiesta de dos jugadores en el patio de una casa, después de perder el juego contra los ‘leopardos’ y confirmar el descenso.

(Vea también: Eduardo Méndez confirmó cuánta plata pide para vender a Santa Fe y deudas del club)

Y es que en la grabación que circula en redes sociales aparecen Carlos Bejarano y Andrés Carreño en aparente estado de alicoramiento, cantando y bailando junto a dos amigos y una mujer.

Queremos felicitar a los jugadores Andrés Carreño y @carlitosbeja1 por su celebración tras el descenso de nuestro @unionmagdalenasa a la segunda división. Nos agrada ver cómo disfrutan de la plata que ganaron con Bejamocho gracias a las apuestas de cada cagada que hicieron. pic.twitter.com/EArkOnBBVR — La Hinchada Del Ciclon -LHDC (@LHDC_oficial) October 23, 2023

Ante el escándalo que salió a la luz, el arquero Carlos Bejaron dio la cara y le entregó a Gol Caracol su versión de los hechos, que aún son centro de críticas y fuertes comentarios.

Tal y como indicó el portero, la fiesta no ocurrió este fin de semana, argumentando que la persona que publicó el video tenía la intención de perjudicarlos.

“Claramente, es un video donde se ve todo. La verdad, muy triste, porque es un video antiguo, una lástima que lo hayan hecho con la única intención de joderme, de jodernos a todos”, dijo en el medio citado.

(Vea también: Ventilan cruce entre James Rodríguez y Borré, por culpa de Luis Díaz: “Se enojo muchísimo”)

De hecho, Bejarano fue sincero y comentó que el video es de junio, y que efectivamente no estaba de vacaciones, sino en un día de descanso, por lo que aprovechó el espacio para ofrecerles disculpas a los aficionados del Unión Magdalena.

“Es un video viejo, un video de junio. Lo hicieron con esa intención de dañarnos. No solamente a mí, a la institución, a mis compañeros, a todos, a la familia. Asumo la responsabilidad, me duele mucho porque es algo viejo, pero, igualmente, solo pedirle disculpas a la institución, a los compañeros, cuerpo técnico… Es un momento complicado y difícil, no solamente en lo deportivo y en lo personal, sino también en lo familiar”, precisó.

Lee También

Finalmente, el guardameta reveló que no ha tenido la oportunidad de hablar con los directivos, pero que sí lo hizo con Harold Rivera, técnico del equipo, a quien le explicó la situación.

“Con los directivos no he tenido la oportunidad de hablar. He hablado con el profesor (Harold Rivera) de la situación, y sí, complicado, pero bueno, hablé con él, le dije todo“, señaló.

Y agregó: “No estaba precisamente en vacaciones, pero era un día de descanso. La persona que lo hizo, lo hizo con toda la intención de joderme la vida”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.