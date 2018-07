No obstante, el entrenador expresó que conoce el deseo de Bacca por seguir jugando en España y, aunque hay que respetar algunas reglas, “yo no obligo a nadie a quedarse”.

“No tengo problemas con él, nunca lo he entrenado, pero tiene contrato con el Milan y el día 31 debe estar en Milanello, donde hay gente de mi staff que lo espera. Sé que quiere jugar de nuevo en España. Hay reglas por respetar, aunque yo no obligo a nadie a quedarse. Cuando regrese a Italia hablaré con él. Si quiere quedarse, bien. Si no, que se vaya”, anunció el técnico en rueda de prensa según AS.