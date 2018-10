“El asunto es fácil, de entregarle [la Selección] a cualquiera, es mejor dejar a Reyes. Advirtiendo que si bien es, lejos, mejor que lo que había [Pékerman], no sé si sea el hombre que nos guíe hacia un título”, indicó Carlos Antonio Vélez en uno de sus trinos.

Acá, todos los tuis del comentarista:

El asunto es fácil..de entregarsela a cualquiera es mejor dejar a Reyes advirtiendo q si bien es lejos mejor q lo q había no se si sea el hombre que nos guíe hacia un título q es lo q esta generación merece. La experiencia no se improvisa y más cuando de ganar algo se trata.Ojo! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 17, 2018

Arturo Reyes demostró q con algún conocimiento táctico un grupo de individualidades q carecía de soluciones y juego colectivo lo puede hacer muy bien como equipo.Variantes, llegadas, goles, profundidad y orden hicieron parte de un menú q este grupo no tuvo. Sin experiencia guió — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 17, 2018

Sigue preocupando el equipo sin balón.Regaló hoy las bandas y el filtro en el medio no es sólido. Mirar solo a los centrales es buscar el muerto contra la corriente.Esto no es mal únicamente de “ defensas” es un asunto “ defensivo”.A los centrales,q están flojos,los dejan solos. — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 17, 2018

La entrada de Cuadrado hizo operativa la zona Izquierda desde el medio con y sin balón.James es un todo terreno q no se queda x banda y Quintero ayuda a marcar pero hasta ahí. Cardona en una zona q no es la suya y @cucho1099 bendito, tocó 2 veces y marcó ambas, empujaron el tren. — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 17, 2018