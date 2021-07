Por su parte, ciclistas como Thomas De Gendt y Oliver Naesen, citados por el portal Velonews, ven la posibilidad de un año de cárcel como una medida extrema para una espectadora descuidada, pese a que una de las demandas, la de la organización del Tour de Francia, ya fue retirada.

“Si le meten cárcel a alguien por ser un idiota, la mitad de los franceses estarían presos”, dice de forma irónica y despectiva el controvertido exciclista estadounidense Lance Armstrong en su podcast The Move, que se transmite todos los días durante el Tour de Francia por YouTube.

Oliver Naesen, ciclista profesional belga que actualmente corre para el equipo AG2R Citroën Team y que participa en la edición 2021 del Tour de Francia, está de acuerdo en que no se le debería dar cárcel a la mujer francesa de 30 años y advierte: “Esperemos que el nombre de la mujer no aparezca en Internet o en redes sociales, porque eso le podría cambiar la vida”.

Según The New York Times, la fiscal francesa Camille Miansoni, encargada del caso, abrió una investigación y asegura que la mujer en cuestión podría pagar hasta 2 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas a los ciclistas involucrados en el accidente.

Sin embargo, el hecho que se haya entregado (tarde) por iniciativa propia y que se haya mostrado “apenada y con mucho temor sobre las consecuencias de sus acciones”, como lo dijo la fiscal en una rueda de prensa, citada por Velonews, le podría ayudar.

“Fue un accidente y ella no lo hizo a propósito. Yo esperaba que la encontraran”, dijo Naesen a Velonews, y agregó: “Todos los equipos estuvieron involucrados en la caída, aunque yo no. Todos los días pasamos al pie de mil personas como ella; podemos estrellarnos con una, pero no con todas… ¿y qué hacemos’ No las podemos arrestar a todas”.