Carapaz se mostró inconforme con las estrategias que para las grandes vueltas diseñaban los directores del equipo Movistar, con lideratos compartidos entre sus mejores ciclistas. Para el ecuatoriano era incómoda la sensación de no tener certeza si los compañeros del equipo trabajarían del todo para sus intereses o no.

“El vivir ese tipo de circunstancias es muy difícil porque no sabes si el día de mañana te va a tocar a ti o si el equipo no va a esperar por ti porque el líder es otro. Es como llevar un cuchillo detrás, no sabes cuándo te va a caer, si es hoy o mañana”, manifestó el excompañero de Nairo Quintana en una entrevista con el periodista Valentí Sanjuan.

El ecuatoriano ahora es el cuarto líder del equipo Ineos, por detrás de Chris Froome, Egan Bernal y Geraint Thomas, pero será el jefe de filas en solitario durante el Giro de Italia de este año.

“Había momentos de tensión, incluso en la mesa, pero los supimos sobrellevar porque al final éramos un grupo que estaba muy unido y eso hacía que las cosas las pudiéramos asimilar bien”, concluyó Carapaz sobre el ambiente que se tenía en el interior del equipo Movistar.

Fue eso precisamente lo que hizo que Nairo Quintana emigrara al equipo Arkea, así este fuera de la segunda división del ciclismo mundial. El colombiano no se arrepiente de su decisión y se ha mostrado bastante satisfecho con su nuevo entorno.