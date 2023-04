Pese a las críticas que se dieron en las últimas horas en redes sociales por el deteriorado estado de la cancha del estadio El Campín, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aseguró que el terreno de juego se encuentra en óptimas condiciones.

(Vea también: Carlos Antonio Vélez, furioso por préstamo del estadio El Campín para conciertos)

Internautas compartieron diferentes imágenes en las que se podía apreciar algunas partes del campo muy maltratadas, sobre todo en la parte de los arcos.

Y es que el concierto que se llevó a cabo este fin de semana (‘Monsters of rock’), donde se presentó la famosa banda Kiss y asistieron miles de personas, fue el causante de que la grama se viera afectada en algunos puntos.

Este miércoles, la entidad dio a conocer que últimamente se han venido adelantando los mantenimientos que regularmente se le hacen a la gramilla del estadio para que los eventos deportivos cuenten con un buen césped.

Lee También

Lo que llamó la atención fue que, para el IDRD, el terreno de juego se encuentra en “buen estado”, descripción que para muchos aficionados al fútbol no es acorde a lo que se pudo apreciar en el más reciente partido disputado allí.

Fueron varias las reacciones que se dieron en Twitter, sobre todo por periodistas deportivos que lamentaron el estado actual del terreno de juego.

Acá, varias de las opiniones:

Quiero creer que anoche el @IDRD no le cobró un peso a @SantaFe por el Arriendo del Campin , en el festival de Rock no se tomaron las precauciones necesarias, Las Consecuencias estuvieron a la vista . Ahh y por favor no le echen la culpa a las lluvias , en Bogotá Llueve Siempre. pic.twitter.com/CSWNPI4qE7

— Adrián E Magnoli (@AdrianMagnoli) April 19, 2023