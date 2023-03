La directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Blanca Inés Durán, entregó detalles de lo que será la renovación del estadio El Campín y sus alrededores. Aseguró que el objetivo será cubrir la alta demanda de asistentes y abrir más espacios de ocio.

La directora indicó que este proyecto se va a hacer mediante una alianza público-privada que está conformada por una empresa española, una chilena y una colombiana y que en este momento se encuentra en etapa de validación por un consultor externo que va a evaluar el plan.

“Esperamos dejarlo firmado este año y que comiencen las obras. Son obras que van a durar entre 5 y 6 años, que van a incluir la renovación completa del estadio El Campín con todas las tribunas totalmente modernizadas, con capacidad para 50.000 espectadores y una zona de palcos nueva”, señaló Durán a El Tiempo.

De igual forma, el instituto informó que habrá una renovación urbanística en el barrio Galerías y que también se adecuará la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, una zona comercial, un espacio de comidas y unas oficinas administrativas del Distrito.

El IDRD reveló que esta renovación costará alrededor de 2,8 billones de pesos y se espera que este nuevo espacio le permita a la ciudad participar en eventos de talla internacional.

“Va a tener toda una sección de tribunas nuevas completamente apropiadas para las exigencias de la Fifa, para que Bogotá de verdad pueda competir en distintas competencias internacionales, tal como estamos ahora compitiendo en la Copa Libertadores Femenina. La idea es que podamos competir para otro tipo de eventos internacionales, tales como los que desarrolla la Fifa en Latinoamérica”, explicó Durán en el medio.

Por último, agregó que el fútbol no se va a detener durante la remodelación ya que la construcción se va a realizar mediante un sistema en el que se va a construir una tribuna y hasta que no se termine no se empezará con la siguiente. En cuanto los conciertos dependerá de la capacidad de asistentes que se requieran para ese momento.