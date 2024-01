El Campeonato Nacional de Ruta dejo como ganador en la categoría sub-23 a Brandon Rojas, quien cruzó la línea en primer lugar. El podio lo completó Camilo Gómez, del equipo Trinity, en tercer lugar arribó Paulo Pantoja.

The 🇨🇴 men’s u23 road champion is Brandon Rojas of @GWErcoColombia. #NacionalesRuta2024 https://t.co/Byt9ORYogv pic.twitter.com/WnSGF4rwF3

— FirstCycling (@FirstCycling) January 27, 2024