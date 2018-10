Según el deportista ganador de la categoría en CMB, no sabía que un “ser humano” estaba bajo el traje de la mascota, y por eso pegó un fortísimo puñetazo que terminó rompiéndole la mandíbula al hombre disfrazado.

El artículo continúa abajo

Después del tremendo golpe, los presentadores del programa, continuando con el show, se acercaron hasta donde la mascota para contar y concluir que había quedado noqueada.

El hombre no pudo moverse más que de lado a lado, pero no se levantó del suelo.

#DeontayWilder is mad

Man broke the guy's jaw

Claiming he didn't know there was a real person inside!!

Did he think there was a robot inside there!! pic.twitter.com/bYPNmSeTxc

— khaife (@kaife_88) October 12, 2018