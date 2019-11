Ese miércoles los cuatro partidos se jugarán en los siguientes horarios: 5:00 p.m., 6:20 p.m., 7:00 p.m. y 8:30 p.m.

RCN televisará los dos encuentros del cuadrangular A: Tolima vs. Cúcuta y Junior vs. Atlético Nacional. Por su parte, Win Sports transmitirá los partidos del grupo B: Alianza vs. Santa Fe y Deportivo Cali vs. América de Cali.

De esta manera, el jueves 21 de noviembre, día en el que se llevará a cabo el paro nacional en la mayoría de ciudades del país, no tendrá actividad futbolera y las autoridades podrán desplegar todo su personal para atender los problemas de orden público que se puedan presentar en las calles del país.

A continuación, la nueva programación de la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila: